Somali'de havan topu saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü
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Somali'de havan topu saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü

Somali'de havan topu saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen havan topu saldırısında ilk belirlemelere göre aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen havan topu saldırısında ilk belirlemelere göre aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Garowe Online isimli yerel bir radyonun haberine göre, başkentte düzenlenen havan topu saldırısında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Bölge sakinlerinden Adan Abdirahman Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan saldırının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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