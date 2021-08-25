Somali'de hava operasyonunda terör örgütü Eş-Şebab'ın 90 üyesi etkisiz hale getirildi
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Somali'de hava operasyonunda terör örgütü Eş-Şebab'ın 90 üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de hava operasyonunda terör örgütü Eş-Şebab'ın 90 üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Somali ordusu tarafından düzenlenen hava operasyonunda, terör örgütü Eş-Şebab'ın 90 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali ordusu tarafından düzenlenen hava operasyonunda, terör örgütü Eş-Şebab'ın 90 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin merkezdeki Mudug bölgesindeki Amara köyünde Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Eş-Şebab militanları Amara köyüne saldırmaya çalıştı ve büyük kayıplar verdi. Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonunda en az 90 terörist öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Eş-Şebab, üyelerinin köye bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlediğini ve ardından çatışma çıktığını kaydetti. Örgüt, çatışmalar sırasında 12'si orduya ait 14 araca el koyduklarını iddia etti.

AA muhabirine açıklama yapan bir ordu yetkilisi, ordu ile örgütün arasında çıkan çatışmada çok sayıda askerin yaralandığını söyledi.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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