Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri seçim süreci konusunda anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri seçim süreci konusunda anlaştı

Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri seçim süreci konusunda anlaştı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali'de federal yönetim ve eyalet liderlerinin, ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren seçim krizinin çözümüne yönelik anlaşmaya vardığı bildirildi.

Somali'de federal yönetim ve eyalet liderlerinin, ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren seçim krizinin çözümüne yönelik anlaşmaya vardığı bildirildi.

Somali Dışişleri Bakanı Muhammed Abdirizak, basına yaptığı açıklamada, federal yönetim ile eyalet liderleri arasında seçim krizine yönelik görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bilgisini paylaştı.

Abdirizak, 22 Mayıs'ta başlayan ve 3 gündür devam eden görüşmeler sonucunda federal hükümet ile eyalet liderleri arasında uzlaşma sağlandığı kaydederek, "Görüşmeler kolay olmadı, buna rağmen Somali'yi özgür ve adil seçimlere götürme noktasında anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Seçim süreciyle ilgili üç önemli konuda mutabakat sağlandığını belirten Abdirizak, anlaşma ile ilgili detayların perşembe günü paylaşılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı koltuğu bırakmadı

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, 8 Şubat 2021'de görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
Türkiye, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın salıverilmesi temennisinde bulundu
Türkiye, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın salıverilmesi temennisinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Müge Anlı Hülya Avşar İlker Kaleli
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri seçim süreci konusunda anlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 20:55:15. #1.11#

title