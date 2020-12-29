Somali'de eski milletvekilinin aracına bombalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da eski milletvekilinin aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Mogadişu'nun Karan ilçesinde eski milletvekili Muhyidin Hasan'nın arabasına bombalı saldırı düzenlendi.

Hasan'ın arabası Karan belediye binasının yakınından geçerken, yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu araçtaki 1 asker öldü, 1 asker yaralandı.

Bu arada, Hasan'ın saldırı sırasında araçta olmadığı bildirildi.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı