Somali'de eski milletvekilinin aracına bombalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Somali'de eski milletvekilinin aracına bombalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

29.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:44
Somali'de eski milletvekilinin aracına bombalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da eski milletvekilinin aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da eski milletvekilinin aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Mogadişu'nun Karan ilçesinde eski milletvekili Muhyidin Hasan'nın arabasına bombalı saldırı düzenlendi.

Hasan'ın arabası Karan belediye binasının yakınından geçerken, yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu araçtaki 1 asker öldü, 1 asker yaralandı.

Bu arada, Hasan'ın saldırı sırasında araçta olmadığı bildirildi.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Erol Bulut Metin Oktay Güven Yalçın Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Rusya Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Somali'de eski milletvekilinin aracına bombalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:48:48. #1.14#
title