Somali'de eşi vefat edince ortada kalan 3 çocuğunun Türkiye'ye getirilmesini istiyor

Somali'den yaklaşık 10 ay önce 6 çocuğuyla Isparta'ya gelen Aişe Abdullah Mahanmet, geçtiğimiz hafta eşinin vefat etmesi nedeniyle Somali'de kalan 3 çocuğunun Türkiye'ye getirilmesini istiyor.

Somali'den yaklaşık 10 ay önce 6 çocuğuyla Isparta'ya gelen Aişe Abdullah Mahanmet, geçtiğimiz hafta eşinin vefat etmesi nedeniyle Somali'de kalan 3 çocuğunun Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Mahanmet, "Çocuklarım yalnız kaldı, bize yardımcı olsunlar, çocuklarıma hep birlikte yaşamak istiyoruz" dedi.

Somalili 45 yaşındaki Aişe Abdullah Mahanmet, yaklaşık 10 ay önce 9 çocuğundan 6'sını alarak Türkiye'ye geldi. Isparta'da Pirimehmet Mahallesi 1715 Sokak'ta bir eve yerleşen Mahanmet, 6 çocuğuyla birlikte burada yaşamaya başladı. Geçtiğimiz hafta Somali'de yaşayan eşinin vefat ettiğini öğrenen Mahanmet, Somali'de kalan 3 çocuğunun Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Mahanmet, bu konuda yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

"Çocuklarımla hep birlikte yaşamak istiyoruz"

Eşinin çalışmak için 3 çocuğuyla birlikte Somali'de kaldığını belirten Aişe Abdullah Mahanmet, "Oradaki kızım aradı ve babasının vefat ettiğini söyledi. Biz de yaklaşık 10 ay önce 6 çocuğumla Türkiye'ye geldik. Somali'deki 3 çocuğumu getirmek istiyorum. Çünkü komşularım bakıyor. Benim çocuklarımın getirilmesine yardımcı olunsun. Ben bir anne olarak tek başımayım. Çocuklarımla hep birlikte yaşamak istiyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA