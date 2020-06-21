Somali'de Eş-Şebab üyesi 27 terörist öldürüldü Somali ordusu, ülkenin güneyindeki Aşağı Şebelle bölgesinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Eş-Şebab'ın 27 üyesini etkisiz hale getirdi.

Somali ordusu, ülkenin güneyindeki Aşağı Şebelle bölgesinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Eş-Şebab'ın 27 üyesini etkisiz hale getirdi.

Somali ordusundan General Abdihamid Muhammed Dirir, basına yaptığı açıklamada, ordunun, Aşağı Şebelle bölgesine bağlı Dug Garir beldesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Dirir, operasyonda ikisi üst düzey 27 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydetti.

Somali halkına çok zarar veren terör örgütünü bitirmeye kararlı olduklarını aktaran Dirir, ülkede operasyonların gece gündüz devam edeceğini vurguladı.

Somali ordusu, son birkaç aydır Aşağı Şebelle, Mudug, Bakol ve Gedo vilayetlerinde terör örgütünün kontrolündeki bazı yerleşimleri terörden arındırdı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgal eden Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA