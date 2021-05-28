Somali'de Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyonda 15 örgüt üyesi öldürüldü
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Somali'de Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyonda 15 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyonda 15 örgüt üyesi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de güvenlik güçlerinin Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 15 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de güvenlik güçlerinin Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 15 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Ordunun düzenlediği operasyonda 15 örgüt üyesi öldürüldü.

Operasyonda ayrıca Eş-Şebab'a ait kampın imha edildiği ve çok sayıda silahın da ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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