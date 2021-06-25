Somali'de Eş-Şebab örgütünden kurtarılan 300 Kenyalı genç, ülkelerine gönderildi
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Somali'de Eş-Şebab örgütünden kurtarılan 300 Kenyalı genç, ülkelerine gönderildi

Somali'de Eş-Şebab örgütünden kurtarılan 300 Kenyalı genç, ülkelerine gönderildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünden kurtarılan 300 Kenyalı gencin kurtarılarak ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünden kurtarılan 300 Kenyalı gencin kurtarılarak ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Kenya'da yayınlanan Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kenya Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) yetkililerinden Harun Raşid, yaklaşık 6 aylık süre zarfında yürütülen çalışmalar neticesinde gençlerin örgütten kurtarıldığını belirtti.

Kurtarılmaları için Mombasa Women of Faith Network, Haki Africa ve Kecosce gibi Kenya merkezli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği 300 Kenyalı gencin, Eş-Şebab tarafından ülkelerine karşı saldırı düzenlemek için eğitildiği kaydedildi. Gençlerin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Somali merkezli Eş-Şebab örgütü, sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarıyla gündeme geliyor.

Örgüt, Eylül 2013 ve Ocak 2019'da başkent Nairobi'de saldırılar düzenlemiş, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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