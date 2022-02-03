Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Somali ordusu tarafından Eş-Şebab terör örgütüne düzenlenen operasyonda 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali ordusu tarafından Eş-Şebab terör örgütüne düzenlenen operasyonda 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Koryoloe ve Awdhegle bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 7 örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarılarak, iki köyün de örgüt üyelerinden temizlendiği kaydedildi.
AA / Gökhan Kavak - Güncel