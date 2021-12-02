Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 12 örgüt üyesi öldürüldü - Haberler
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Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 12 örgüt üyesi öldürüldü

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 12 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 12 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 12 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, başkent Mogadişu'da Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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