Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 12 örgüt üyesi öldürüldü
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 12 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 12 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, başkent Mogadişu'da Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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