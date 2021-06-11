Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 10 militan öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 10 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 10 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Somali ordu radyosunun haberinde, ülkenin ortasındaki Hiiraan bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 10 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda Eş-Şebab üyesinin de yaralı olarak kaçtığı ifade edildi.

Hirshabelle eyaletinde Eş-Şebab'a yönelik yürütülen operasyonun devamı niteliğindeki Hiiraan operasyonunda hiçbir askerin zarar görmediği kaydedildi.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak