Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 10 militan öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 10 militan öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 10 militan öldürüldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 10 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 10 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Somali ordu radyosunun haberinde, ülkenin ortasındaki Hiiraan bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 10 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda Eş-Şebab üyesinin de yaralı olarak kaçtığı ifade edildi.

Hirshabelle eyaletinde Eş-Şebab'a yönelik yürütülen operasyonun devamı niteliğindeki Hiiraan operasyonunda hiçbir askerin zarar görmediği kaydedildi.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık."
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Enis Arıkan Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 10 militan öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 00:05:06. #1.13#

title