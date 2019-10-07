Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 ölü

07.10.2019 13:40

Somali'nin güneyinde düzenlenen operasyonda en az 20 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aşağı Cuba'da düzenlenen güvenlik operasyonunda 20'nin üzerinde Eş-Şebab üyesi ölürken, çok sayıda örgüt üyesi de yaralandı.

Operasyonu yapan Jubaland Güçleri'nden Khiyar Abdi Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ölenlerin arasında üst düzey Eş-Şebab komutanlarının da olduğunu belirtti.



Muhammed, "Tüm bölge Eş-Şebab'tan temizlenene kadar operasyonlar devam edecek." ifadesini kullandı.

Terör örgütü, ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduruyor.

Kaynak: AA