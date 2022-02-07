Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 9 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler
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Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 9 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 9 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de güvenlik güçlerinin Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 9 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de güvenlik güçlerinin Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 9 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali basınındaki habere göre ordu, Aşağı Juba bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 örgüt üyesi öldürülürken, örgüt üyeleri tarafından kullanılan yerlerin de imha edildiği kaydedildi.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Haber

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