Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 9 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Somali'de güvenlik güçlerinin Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 9 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali'de güvenlik güçlerinin Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 9 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali basınındaki habere göre ordu, Aşağı Juba bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 örgüt üyesi öldürülürken, örgüt üyeleri tarafından kullanılan yerlerin de imha edildiği kaydedildi.
AA / Gökhan Kavak - Güncel