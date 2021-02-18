Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 20 militan öldürüldü
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Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 20 militan öldürüldü

18.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:16
Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 20 militan öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik askeri operasyonda 20 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik askeri operasyonda 20 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali ordu komutanlarından General Odawa Yusuf Rageh, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, operasyonun Aşağı Şabelle bölgesinde yapıldığını belirtti.

Rageh, alınan bir istihbarat sonrasında operasyonun yapıldığını ve 20 militanın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonda bazı askerlerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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