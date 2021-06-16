Somali'de Eş-Şebab'a ait bir kamp ele geçirildi

Doğu Afrika ülkesi Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin kullandığı bir kamp ele geçirildi.

Doğu Afrika ülkesi Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin kullandığı bir kamp ele geçirildi.

Yerel basındaki habere göre Somali ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Puntland bölgesinde, Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt üyelerinin kullandığı bir kamp ve buradaki çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de, ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak