Somali'de Eş-Şebab'a ait bir kamp ele geçirildi
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Somali'de Eş-Şebab'a ait bir kamp ele geçirildi

Somali'de Eş-Şebab'a ait bir kamp ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin kullandığı bir kamp ele geçirildi.

Doğu Afrika ülkesi Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin kullandığı bir kamp ele geçirildi.

Yerel basındaki habere göre Somali ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Puntland bölgesinde, Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt üyelerinin kullandığı bir kamp ve buradaki çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de, ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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