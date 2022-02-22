Somali'de en az 60 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler
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Somali'de en az 60 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Somali'de en az 60 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda en az 60 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda en az 60 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali basınında çıkan habere göre, ülkenin Hiiran bölgesinde Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda en az 60 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Ölenler arasında örgütün üst düzey yöneticilerinin de olduğu, örgüte ait mühimmatın da imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Haberler

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