Somali'de en az 20 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de Afrika Birliği Misyonunun (AMİSOM), Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AMİSOM birlikleri, ülkenin Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Başkent Mogadişu'da dün sabahın erken saatlerinde Eş-Şebab üyeleri tarafından düzenlenen bombalı saldırılar sonrası başlatılan operasyonda, 20'den fazla örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Somali'de defalarca ertelendiği için siyasi krize yol açan Meclis seçiminde vekillerin yarıya yakını belirlenirken ülkedeki güvenlik krizi de devam ediyor.