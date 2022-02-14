Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti

Somali'de yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Orta Şabel bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bomba, sivillerin bölgeden geçtiği sırada patladı.

Askeri araçların sık kullandığı yoldaki patlamada 4 sivil hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadı.