Somali'de devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi belli oldu
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Somali'de devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi belli oldu

Somali'de devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Somali Başbakanı Mohamed Hussein Roble, Somali'de devlet başkanlığı seçimlerinin 10 Ekim'de, meclisin üst kanadı olan Senota'daki milletvekili seçimlerinin ise 25 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Somali Başbakanı Mohamed Hussein Roble, Somali'de devlet başkanlığı seçimlerinin 10 Ekim'de, meclisin üst kanadı olan Senota'daki milletvekili seçimlerinin ise 25 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Somali'de devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi belli oldu. Somali Başbakanı Mohamed Hussein Roble, ülkenin 5 federal bölgesinin liderleri ile yaptığı iki günlük görüşmenin ardından ülkedeki seçim takvimini açıkladı. Roble, ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin 10 Ekim'de, meclisin üst kanadı olan Senota'daki milletvekili seçimlerinin ise 25 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Roble, meclisin alt kanadı için milletvekili seçimlerinin ise 10 Ağustos ile 10 Eylül arasında yapılacağını aktardı.

Başbakan Roble, toplantıda liderlerin ayrıca seçimlere katılacak olan kadın adaylar için kayıt ücretini yüzde 50 oranında azaltmayı kabul ettiğin açıkladı. Başkent Mogadişhu'da yayınlanan ortak açıklamada, "Konsey, Somalili kadınlardan gelen bir talebi dikkate alarak, parlamento için Somalili kadın adayların ücretlerini yüzde 50 oranında azalttı" denildi.

Liderler, seçim komisyonu başkanının seçilmesi ve eğitilmesi için 30 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri anlaşırken, oy verme merkezleri için hazırlıklar ise 23 Temmuz'da başlayacak. Liderler ayrıca, milletvekillerinin yemin töreni ve meclisin üst ve alt kanadının başkanlarının seçilmesi için 20 Eylül tarihinde anlaştı.

Somali'de Devlet Başkanı Muhammed Abdullahi Muhammed'in görev süresi 8 Şubat'ta, dört yıllık parlamento dönemi ise 27 Aralık 2020'de dolmuştu. Muhammed'in görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Somali'de "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilirken, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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