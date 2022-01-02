Somali'de "darbe girişimi" için soruşturma komitesi kuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somali'de "darbe girişimi" için soruşturma komitesi kuruldu

Somali'de
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu tarafından 27 Aralık'ta yetkilerinin askıya alınmasını "darbe girişimi" olarak nitelendiren Başbakan Hüseyin Roble'nin bununla ilgili soruşturma komitesi kurduğu bildirildi.

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu tarafından 27 Aralık'ta yetkilerinin askıya alınmasını "darbe girişimi" olarak nitelendiren Başbakan Hüseyin Roble'nin bununla ilgili soruşturma komitesi kurduğu bildirildi.

Somali basınındaki haberlere göre, Roble, ülkede yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili yeni bir adım attı.

Yetkilerinin askıya alınmasını "darbe girişimi" olarak nitelendiren Roble, bununla ilgili 5 kişiden oluşan bir soruşturma komitesi kurduğunu açıkladı.

Soruşturma komitesinde Türkiye mezunu Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile Güvenlik Bakanı Abdullah Muhammed Nur'un da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Somali'de siyasi kriz

Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan Roble ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla 27 Aralık'ta açığa almıştı.

Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu tarafından yetkileri askıya alınan Başbakan Roble liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu ise bu adımı darbe girişimi olarak değerlendirerek kınamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerin yeni yılını kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerin yeni yılını kutladı Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title