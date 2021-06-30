Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ekim'de yapılacak
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Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ekim'de yapılacak

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ekim'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Somali'de daha önce birkaç kez ertelenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 10 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Somali'de daha önce birkaç kez ertelenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 10 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Somali Ulusal Danışma Konseyi, 48 saat süren görüşmelerin ardından seçim tarihini açıkladı.

Açıklamada, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 10 Ekim'de yapılacağı kaydedildi.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi, birkaç kez ertelenirken Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun görev süresinin dolmasına rağmen koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu'nun 8 Şubat'ta biten görev süresi hükümet tarafından 2 yıl daha uzatılmıştı.

Seçimin ertelenme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar kararın mali problemler nedeniyle alındığını öne sürmüştü.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri, meclise gönderiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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