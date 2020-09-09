Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki intihar saldırısında 4 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki intihar saldırısında 4 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında gerçekleştirilen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki intihar saldırısında 4 kişi öldü
09.09.2020 22:23 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:26

Somali'nin başkenti Mogadişu'da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında gerçekleştirilen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Somali Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Ismail Mukhtar Oronjo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da bulunduğu yüksek korunaklı bölgedeki askeri kontrol noktası ve bir restoranın yakınında düzenlenen saldırıda intihar eylemcisi dahil en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Oranjo, aynı restoranın altıncı kez hedef alındığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Somali ordusu, dün başkentin 30 kilometre kuzeyindeki Bal'ad bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne düzenlediği operasyonda 14 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Angela Merkel Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Erol Evgin Cem Yılmaz Demet Akalın Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Gökhan Töre Sergen Yalçın Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Milli İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki intihar saldırısında 4 kişi öldü - Mogadişu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 22:37:03. #1.15#
title