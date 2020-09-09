Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki intihar saldırısında 4 kişi öldü Somali'nin başkenti Mogadişu'da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında gerçekleştirilen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında gerçekleştirilen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Somali Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Ismail Mukhtar Oronjo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da bulunduğu yüksek korunaklı bölgedeki askeri kontrol noktası ve bir restoranın yakınında düzenlenen saldırıda intihar eylemcisi dahil en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Oranjo, aynı restoranın altıncı kez hedef alındığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Somali ordusu, dün başkentin 30 kilometre kuzeyindeki Bal'ad bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne düzenlediği operasyonda 14 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA