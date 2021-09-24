Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu ile Başbakan Roble arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı - Haberler
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Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu ile Başbakan Roble arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu ile Başbakan Roble arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında bir süredir devam eden krizin çözümüne yönelik görüşmelerin sonuçsuz kaldığı bildirildi.

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında bir süredir devam eden krizin çözümüne yönelik görüşmelerin sonuçsuz kaldığı bildirildi.

Görüşmelerde ara bulucu olarak görev yapan Galmudug Eyaleti Valisi Ahmed Abdi Kariye, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerin başarısız olmasının nedeninin, Cumhurbaşkanı Fermacu'dan kaynaklandığını kaydetti.

Kadın istihbaratçı İkran Tahlil'in ölümü sonrası yaşanan gelişmelerin Fermacu ve Roble arasında krize neden olduğu belirtilen açıklamada, tüm çabalara rağmen taraflar arasında anlaşmanın sağlanamadığına dikkat çekildi.

Eski İstihbarat Başkanı Fahad Yasin, kadın istihbaratçı İkran Tahlil'in ölümü sonrası Başbakan Muhammed Roble tarafından 6 Eylül'de görevden alınmıştı.

Yasin'in görevden alınmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Fermacu, yeni istihbarat başkanı atayarak Yasin'i de Ulusal Güvenlik Danışmanı yapmıştı.

Yetki kavgası haftalardır sürüyor

Ülkede sene başında yapılması planlanan seçimlerin defalarca ertelenmesi sonrası muhalifler Fermacu'yu Cumhurbaşkanı olarak tanımadıklarını duyurmuş, Fermacu, tansiyonu düşürmek için seçim sürecini yönetme yetkisini Başbakan'a vermişti.

Fermacu ve Roble arasında haftalardır devam eden yetki tartışması ülkede tansiyonu yeniden yükseltirken iki yönetici de birbirini anayasaya aykırı davranmakla suçluyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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