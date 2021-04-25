Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu destekçisi ile muhalefet yanlısı askerlerin çatışmasında 2 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu destekçisi ve muhalefet yanlısı askerler arasında çıkan çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu destekçisi ve muhalefet yanlısı askerler arasında çıkan çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Mogadişu'nun Fagah bölgesinde, Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, kendisinin ve hükümetin görev süresini uzatma kararını destekleyen askerlerle bu karara karşı çıkan muhalefet yanlısı askerler arasında çatışma çıktı.

En az 2 kişi yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişi yaralandığı çatışma nedeniyle bölge sakinleri evlerini terk etmeye başladı.

Seçim krizinin haftalardır devam ettiği ülkede, Cumhurbaşkanı Fermacu, 14 Nisan'da, kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını kapsayan yasa tasarısını imzalamıştı.

Yasa, 2 yıl içinde düzenlenecek seçimlerin, "bir kişi, bir oy" ilkesiyle yapılmasını da içeriyor.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, 8 Şubat'ta görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış, ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu