Somali'de cezaevinde Eş-Şebab ile güvenlik güçleri çatıştı: 11 ölü
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Somali'de cezaevinde Eş-Şebab ile güvenlik güçleri çatıştı: 11 ölü

Somali'nin başkent Mogadişu'daki merkez cezaevinde terör örgütü Eş-Şebab ile güvenlik güçlerinin arasında yaşanan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de cezaevinde Eş-Şebab ile güvenlik güçleri çatıştı: 11 ölü
10.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 10.08.2020 21:50

Somali'nin başkent Mogadişu'daki merkez cezaevinde terör örgütü Eş-Şebab ile güvenlik güçlerinin arasında yaşanan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Somali Hükümeti Sözcüsü Ismail Mukhtar Oronjo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez cezaevine gizlice silah sokan Eş-Şebab üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

Oronjo, "Mogadişu merkez cezaevinde Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddet olaylarında aralarında teröristlerin de olduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Olay yerinde güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayın kontrol altına alındığını aktaran Oronjo, Eş-Şebab'ın cezaevine nasıl silah götürdüğüne yönelik soruşturmalar başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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