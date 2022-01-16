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Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı

Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hükümet sözcüsünün yaralandığı bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hükümet sözcüsünün yaralandığı bildirildi.

Somali Ulusal Haber Ajansına göre, Somali hükümet sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimuu'nun evinin yakınında sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda hükümet sözcüsü Moalimuu'nun yaralandığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Saldırıyı kimin düzenlediğine dair henüz açıklama yapılmadı.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hükümet sözcüsünün yaralandığı bildirildi.

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