Somali'de bombalı saldırıda 3 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yerel yöneticiyi hedef alan bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yerel yöneticiyi hedef alan bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Polis Yetkilisi Abdifatah Hasssan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yere döşenen bir el yapımı patlayıcının cuma namazı sonrasında infilak ettirilmesi sonucu Garasbaley Bölge Yöneticisi Abdirahman Ahmed Garyare ve iki korumasının hayatını kaybettiğini belirtti.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Banadir bölge yönetimi hadiseyi doğrularken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş