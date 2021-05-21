Somali'de bombalı saldırıda 3 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Somali'de bombalı saldırıda 3 kişi öldü

Somali'de bombalı saldırıda 3 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yerel yöneticiyi hedef alan bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yerel yöneticiyi hedef alan bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Polis Yetkilisi Abdifatah Hasssan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yere döşenen bir el yapımı patlayıcının cuma namazı sonrasında infilak ettirilmesi sonucu Garasbaley Bölge Yöneticisi Abdirahman Ahmed Garyare ve iki korumasının hayatını kaybettiğini belirtti.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Banadir bölge yönetimi hadiseyi doğrularken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Son dakika haberleri: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı
Son dakika haberleri: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı
Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (2)
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Vladimir Putin Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Ceyda Düvenci Engin Akyürek Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Arslan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Somali'de bombalı saldırıda 3 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 18:24:00. #1.16#

title