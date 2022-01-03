Somali'de bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Somali'de bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Somali'de bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bombalı saldırı, Afgoye bölgesindeki polis kontrol merkezi yakınında medyana geldi.

İki kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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