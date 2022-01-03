Somali'de bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bombalı saldırı, Afgoye bölgesindeki polis kontrol merkezi yakınında medyana geldi.
İki kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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