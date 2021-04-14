Somali'de bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Somali'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü.
Somali'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü.
Somali Hükümet Sözcüsü Mohamed Ibrahim Moalimu, yaptığı açıklamada, Orta Şabelle bölgesinde yola döşenen bir patlayıcının sivilleri taşıyan minibüsü hedef alması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Bu sabah başkent Mogadişu'dan hareket eden minibüs Jowhar şehrine gidiyordu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş