Somali'de bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Somali'de bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Somali'de bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

Somali'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü.

Somali'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü.

Somali Hükümet Sözcüsü Mohamed Ibrahim Moalimu, yaptığı açıklamada, Orta Şabelle bölgesinde yola döşenen bir patlayıcının sivilleri taşıyan minibüsü hedef alması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu sabah başkent Mogadişu'dan hareket eden minibüs Jowhar şehrine gidiyordu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Somali'de bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:53:39. #1.16#

title