Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü
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Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü

29.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:24
Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de bir aracın yola döşenmiş mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de bir aracın yola döşenmiş mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, patlama, Juba bölgesinde Kismayo ile Dhoobley arasındaki bağlantı yolunda yaşandı.

Patlamada aralarında 6 aylık bebeğin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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