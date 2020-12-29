Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü
29.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:24
Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de bir aracın yola döşenmiş mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de bir aracın yola döşenmiş mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, patlama, Juba bölgesinde Kismayo ile Dhoobley arasındaki bağlantı yolunda yaşandı.
Patlamada aralarında 6 aylık bebeğin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak