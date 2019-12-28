: Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü (3)

28.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:56

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 61 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi.

Aamin Ambulans Hizmetleri Müdürü Abdikadir Abdirahman, saldırıda 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar da Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Saldırıda çevredeki iş yerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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