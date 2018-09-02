Somali'de Bombalı Saldırı: 5 Ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda 5 kişi öldü.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabah saatlerinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Howlwadaag ilçe binasını hedef alan saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada saldırıda en az 5 kişinin öldüğü ifade edilirken, resmi kaynaklar henüz bir açıklama yapmadı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, olay yerinde gelen polis bölgeyi trafiğe kapandı.

(İHA)