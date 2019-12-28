Somali'de bombalı saldırı: 30 ölü
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Somali'de bombalı saldırı: 30 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.

28.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:34
Somali'de bombalı saldırı: 30 ölü

'nin başkenti 'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7'si öğrenci 30 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Hastane kaynakları 40'a yakın yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Kaynak: AA
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