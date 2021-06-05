Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü
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Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü

Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir pazarda meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir pazarda meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Mogadişu Polis Yetkilisi Abdifatah Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogadişu'ya bağlı Ex-control Afgoye'deki küçük bir pazarda bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Hassan, "Patlamaya neyin sebep olduğunu henüz bilmiyoruz ama saldırının, intihar yeleği giymiş bir intihar bombacısı olduğundan şüpheleniyoruz." dedi.

Hassan, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, saldırıda yaralanan 8 kişinin tedavi altına alındığı öne sürüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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