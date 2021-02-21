Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin aracını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin aracını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Ahmed Dahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'ya giden ana güvenlik kontrol noktasının bulunduğu Bal'ad yakınlarında hükümet yetkilerinin aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Dahir, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu