Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü
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Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

28.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:59
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

'nin başkenti 'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.


Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığına bağı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araç infilak etti. Somali polisi, Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA
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