Somali'de bomba yüklü araçla saldırı
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Somali'de bomba yüklü araçla saldırı

Somali'de bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Somali'de bomba yüklü araçla saldırı
04.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:54

Somali'de bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda yaralıların olduğunu henüz bir can kaybının olmadığını duyurdu.

Somali'nin başkenti Mogadişu güne bir terör saldırısıyla uyandı. Somali İletişim Bakanlığı Sözcüsü İsmail Mukhtar Omar, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralıların olduğunu ancak henüz bir can kaybının rapor edilmediğini aktardı. Güvenlik güçlerinin saldırıda kullanılan araca, patlama öncesinde ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.


Kaynak: DHA

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