Somali'de bomba yüklü araçla saldırı Somali'de bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Somali'de bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda yaralıların olduğunu henüz bir can kaybının olmadığını duyurdu.

Somali'nin başkenti Mogadişu güne bir terör saldırısıyla uyandı. Somali İletişim Bakanlığı Sözcüsü İsmail Mukhtar Omar, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralıların olduğunu ancak henüz bir can kaybının rapor edilmediğini aktardı. Güvenlik güçlerinin saldırıda kullanılan araca, patlama öncesinde ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA