Somali'de bomba yüklü araç patladı en az 10 ölü
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Somali'de bomba yüklü araç patladı en az 10 ölü

Somali'de bomba yüklü araç patladı En az 10 ölüSomali, (DHA)- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

28.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:53
Somali'de bomba yüklü araç patladı en az 10 ölü

'de bomba yüklü araç patladı En az 10 ölü

Somali, (DHA)- Somali'nin başkenti 'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Başkent Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Vergi kontrol noktası yakınında düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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: Somali'de bomba yüklü araç patladı en az 10 ölü
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