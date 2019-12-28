Somali'de bomba yüklü araç patladı: En az 10 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
28.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:40
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Başkent Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Vergi kontrol noktası yakınında düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Görüntü Dökümü--------------Patlamanın yaşandığı bölge
-Patlama sonrası yükselen dumanlar
Kaynak: DHA