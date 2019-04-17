Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 4 Ölü, 5 Yaralı (2)

– Somali'de bir otelin önüne park edilen bomba yüklü araç patladı. Meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yerel medya, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Makka al-Mukarama yolu üstünde bulunan Mubarak otelinin önünde bombalı bir aracın patladığını duyurdu.

Yerel basın, ilk haberlerinde saldırganın aracı park edip kaçtıktan kısa bir süre sonra patlamanın meydana geldiğini ve kimsenin etkilenmediğini; araçların büyük zarar gördüğünü duyurmuştu. Yerel basın kuruluşları güncelledikleri haberlerinde, patlama sırasında araçların yanında bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Kaynak: DHA