Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı

– Somali'de bir otelin önüne park edilen bomba yüklü araç patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada bir çok araç zarar gördü.

Yerel medya, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Makka al-Mukarama yolu üstünde bulunan Mubarak otelinin önünde bombalı bir aracın patladığını duyurdu.

Yerel basın, saldırganın aracı park edip kaçtıktan kısa bir süre sonra patlamanın meydana geldiğini; patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu. Patlama sonucu otelin önünde park halinde olan araçların hasar aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA