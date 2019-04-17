Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı

Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı

– Somali'de bir otelin önüne park edilen bomba yüklü araç patladı.

Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı

Somali'de bir otelin önüne park edilen bomba yüklü araç patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada bir çok araç zarar gördü.

Yerel medya, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Makka al-Mukarama yolu üstünde bulunan Mubarak otelinin önünde bombalı bir aracın patladığını duyurdu.

Yerel basın, saldırganın aracı park edip kaçtıktan kısa bir süre sonra patlamanın meydana geldiğini; patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu. Patlama sonucu otelin önünde park halinde olan araçların hasar aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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