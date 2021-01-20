Somali'de belediye başkanı, aracına düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu
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Somali'de belediye başkanı, aracına düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu

20.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:54
Somali'de belediye başkanı, aracına düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Yaqshid Belediye Başkanı Ahmet Abdullah, aracına düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Yaqshid Belediye Başkanı Ahmet Abdullah, aracına düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, patlamada 3 kişi hafif yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırı, ülkede dünden bu yana belediye başkanlarını hedef alan ikinci saldırı oldu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mogadişu'da dün, Garasbaley Belediye Başkanı İbrahim Muhammed Roble'nin aracına düzenlenen bombalı saldırıda başkan yardımcısı dahil 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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