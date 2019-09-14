Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

14.09.2019 19:18

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin ülkenin güneyindeki Merka kentinde miting düzenlediği sırada bombalı saldırı yapıldı, ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aşağı Şabel bölgesindeki Merka kentinde Başbakan Hayri'nin konuşma yaptığı sırada miting alanının yakınlarında patlama oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Başbakan Hayri ziyaretini iptal ederek başkent Mogadişu'ya geri döndü.

Ülkenin Orta Şabel bölgesinde bugün yerel yöneticileri hedef alan Eş-Şebab saldırısında ise 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA