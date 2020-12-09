Somali'de askeri konvoya saldırı: 6 ölü

Somali'nin Galmudug eyaletinde askere konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, öğlen saatlerinde Galgadud vilayetinde subayları taşıyan araca bölgedeki milisler tarafından ateş açıldı.

Saldırıda aynı kabileden 6 asker öldü.

Saldırının nedeninin bölgedeki bazı köylerin kontrolünü ele geçirmek için çatışan Balambal ve Gur'el kabileleri arasındaki rekabete dayandığı belirtiliyor.

Somali hükümeti henüz saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş