Somali'de askeri konvoya saldırı: 6 ölü
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Somali'de askeri konvoya saldırı: 6 ölü

09.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:40
Somali'de askeri konvoya saldırı: 6 ölü

Somali'nin Galmudug eyaletinde askere konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Somali'nin Galmudug eyaletinde askere konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, öğlen saatlerinde Galgadud vilayetinde subayları taşıyan araca bölgedeki milisler tarafından ateş açıldı.

Saldırıda aynı kabileden 6 asker öldü.

Saldırının nedeninin bölgedeki bazı köylerin kontrolünü ele geçirmek için çatışan Balambal ve Gur'el kabileleri arasındaki rekabete dayandığı belirtiliyor.

Somali hükümeti henüz saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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