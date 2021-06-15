Somali'de askeri eğitim kampına saldırı: 15 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısı sonucu en az 15 askerin öldüğü belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısı sonucu en az 15 askerin öldüğü belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da General Dhagabadan askeri eğitim kampında intihar saldırısı düzenlendi. Somali ordusundan Mohamed Adan yaptığı açıklamada, saldırı sonucu en az 15 askerin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının artabileceğini söyledi. Adan, intihar bombacısının eğitimde sıraya giren askerlerin arasına gizlendiğini ve kendini patlattığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı belirtildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı