Somali'de askeri birlikler arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlandı - Haberler
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Somali'de askeri birlikler arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlandı

Somali'de askeri birlikler arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlandı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali'nin Puntland eyaletindeki özel askeri birliğin görevi başka bir birliğe devretmeyi reddetmesi üzerine çıkan çatışmalar sonrası ateşkes ilan edildiği bildirildi.

Somali'nin Puntland eyaletindeki özel askeri birliğin görevi başka bir birliğe devretmeyi reddetmesi üzerine çıkan çatışmalar sonrası ateşkes ilan edildiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Putland Valisi Said Abdullahi Deni, ateşkes için bölgenin ileri gelenleri, politikacılar ve sivil toplum örgütleriyle görüşülerek çatışmaların sonlandırıldığı bilgisini paylaştı.

Deni, ABD'nin eğittiği ve terörle mücadele amacıyla kurulan Puntland Güvenlik Güçlerinin (PSF), görevi diğer bir birliğe devretmeyi reddetmesi sonrası çıkan çatışmaların son bulduğunu belirtti.

PSF üyelerinin, eyalet yönetimi tarafından komutanları Said Abdullahi Deni'nin görevden alınması kararına tepki göstermesi sonrası iki askeri birlik arasında dün çatışmalar başlamıştı. Bölgedeki çatışmalarda en az 10 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Çatışmalar nedeniyle çok sayıda sivilin evlerini terk ettiği bildirildi.

Eyalet yönetimi ise PSF'nin son birkaç haftadır eyalette huzursuzluğa neden olduğunu ve sivillere zarar verdiğini savunuyor.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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