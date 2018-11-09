Somali'de Art Arda Patlama: 17 Ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da art arda meydana gelen patlamalarda 17 kişi hayatını kaybetti. Mogadişu'da bomba yüklü araçların patlaması ve silahla saldırılarılar sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırının toplu taşıma araçlarının güzergahı üzerinde düzenlendiğini belirten Somali polisi yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 17 kişinin öldüğünü tespit edebildik. Sayının artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)