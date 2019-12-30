Somali'de 90 kişinin öldüğü saldırıda 'yabancı ülke parmağı' iddiası
Mogadişu Belediye Başkanı Omar Muhamoud ise El Kaide bağlantılı İslamcı grup El Şebab'ı bombalı saldırıyı gerçekleştirmekle suçluyor.
Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı'nın (NISA) başkent Mogadişu'da cumartesi günü gerçekleştirilen 2'si Türk 90 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlanmasına isimini açıklamadığı bir ülkenin yardımcı olduğunu söyledi.
NISA pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Yabancı bir ülke, Mogadişu'daki Somalilerin katliamını 28 Aralık 2019'da planladı" ifadelerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle