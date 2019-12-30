Somali'de 90 kişinin öldüğü saldırıda 'yabancı ülke parmağı' iddiası

30.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:04

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı'nın (NISA) başkent Mogadişu'da cumartesi günü gerçekleştirilen 2'si Türk 90 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlanmasına isimini açıklamadığı bir ülkenin yardımcı olduğunu söyledi.



NISA pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Yabancı bir ülke, Mogadişu'daki Somalilerin katliamını 28 Aralık 2019'da planladı" ifadelerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle