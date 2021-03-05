Somali'de 3'üncü kez yapılan hükümet ve muhalefet görüşmeleri sonuçsuz kaldı
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Somali'de 3'üncü kez yapılan hükümet ve muhalefet görüşmeleri sonuçsuz kaldı

05.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:59
Somali'de 3'üncü kez yapılan hükümet ve muhalefet görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble ile muhalif Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyi arasında ortak seçim takviminin belirlenmesine yönelik yapılan üçüncü görüşmenin de sonuçsuz kaldığı bildirildi.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble ile muhalif Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyi arasında ortak seçim takviminin belirlenmesine yönelik yapılan üçüncü görüşmenin de sonuçsuz kaldığı bildirildi.

Başbakan Roble, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adaylar Konseyi ile yapılan üçüncü görüşmede, birçok konuda taviz verilmesine rağmen ortak seçim takvimi konusunda anlaşmaya varılamadığını belirtti.

Adaylar Konseyi adına açıklama yapan Abdurrahman Abdişakur ise çözüm için mümkün olan her türlü uzlaşmayı denediklerini ancak bunun mümkün olmadığını kaydetti.

Somali'de "cumhurbaşkanlığı" krizi

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle yönetim ve muhalefet arasında gerilim yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı, düzenlemeler konusunda muhalefetle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle seçimin planlanan tarihte yapılamadığını savunmuş, muhalefet ise Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun görevini devretmek istemediğini iddia etmişti.

Muhalif cumhurbaşkanı adayları, 25 Şubat'ta Başbakan Muhammed Hüseyin Roble ile bir araya gelerek barışçıl gösteriler ve özgür bir seçim ortamının oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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