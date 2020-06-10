Somali'de 3 sivil çapraz ateşte can verdi Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab ve Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) arasında yaşanan çatışmada 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab ve Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) arasında yaşanan çatışmada 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

AMISOM'dan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün Aşağı Şabel bölgesindeki ana ikmal rotası üzerinde pusu kurduğunun haber alınması sonrası, AMISOM birliklerinin bölgeye intikal ettiği ve çıkan çatışmada bazı sivillerin öldüğü belirtildi.

Çapraz ateş ortasında kalan 3 kadının öldüğü, 2 kadının da yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların bölgedeki AMISOM hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin bölgede saldırı yapmayı planladığı ifade edilerek hayatını kaybedenler için özür dilendi.

AMISOM Başkanı Francisco Madeira, yaşanan hadiseyi "talihsiz" olarak nitelendirerek ölenlerin yakınlarına baş sağlığı mesajı gönderdi.

Farklı Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin askerin bulunduğu AMISOM, Somali'de yerel kuvvetlere destek oluyor.

Kaynak: AA